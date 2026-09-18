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Дъщерята на Николета Лозанова и Ники Михайлов тръгна на детска градина в марков тоалет

Дъщерята на Николета Лозанова и Ники Михайлов тръгна на детска градина в марков тоалет

18 Септември, 2026 12:58 1 311 16

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  • детска градина

Малката Борислава събра погледите с раница Gucci

Дъщерята на Николета Лозанова и Ники Михайлов тръгна на детска градина в марков тоалет - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Едва на две години и половина, малката Борислава Михайлова - дъщерята на Николета Лозанова и Ники Михайлов, вече върви по стъпките на майка си и пробива като модна икона. Момиченцето прекрачи за първи път прага на частно детско заведение, облечено от глава до пети в известни модни марки, като майка ѝ не пропусна да я накичи с детска маркова раница.

Вместо популярните сред връстниците ѝ ранички с анимационни герои, малката наследница се появи с модел от детската линия на италианския моден гигант "Gucci". Моделът в класическите бежово-кафяви нюанси, червени кантове и цветни триизмерни детайли се предлага в официалния европейски сайт на бранда на цена от 1300 евро, пише plovdiv24.bg.

Дъщерята на Николета Лозанова и Ники Михайлов тръгна на детска градина в марков тоалет

Майката не скри вълнението си от голямата крачка в живота на детето и сподели емоционални думи в социалните мрежи: "Тя тръгна към своя свят. А моят свят тръгна с нея", написа Николета. В отговор на десетките благопожелания призна: "Днес оставих една част от себе си там... и тайно си поплаках".

Борислава, която се роди на 10 март 2024 г. и е кръстена на покойния си дядо Борислав Михайлов, е първо общо дете за звездната двойка, като Лозанова има и по-голяма дъщеря - Никол, от брака си с Валери Божинов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голяма работа

    20 0 Отговор
    Мманги в гучи

    13:03 18.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И съответно

    24 0 Отговор
    модел , от който да личи , че е на Гучи ! Любими на мургавелите са тия бежовите - обувки , чанти , дрехи и всичко видно !

    13:07 18.09.2026

  • 4 Майк Алън Патън

    22 0 Отговор
    Цигании и простотии ! Още от малки почнаха да делят децата на класи ! Трагедия на господстващата сган и измет.

    13:16 18.09.2026

  • 5 Да е живо и здраво

    5 3 Отговор
    детенцето и родителите. Майка му бих я ...л

    13:18 18.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Герги

    15 0 Отговор
    Мизерници....

    13:19 18.09.2026

  • 9 гост

    13 0 Отговор
    Ели,отиди и публично на центъра си запали журналистическата диплома,ако я имаш...

    13:21 18.09.2026

  • 10 Некойси

    15 0 Отговор
    От кифла и примат какво друго може да се очаква? Нямат нито образование, нито интелект, нито вкус - остава им да парадират с пари. Горкото дете!

    13:26 18.09.2026

  • 11 ?????

    8 0 Отговор
    И као от тва?

    13:34 18.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ицо

    5 0 Отговор
    Довечера няма да вечерям....

    13:56 18.09.2026