Дъщерята на Николета Лозанова и Ники Михайлов тръгна на детска градина в марков тоалет

Едва на две години и половина, малката Борислава Михайлова - дъщерята на Николета Лозанова и Ники Михайлов, вече върви по стъпките на майка си и пробива като модна икона. Момиченцето прекрачи за първи път прага на частно детско заведение, облечено от глава до пети в известни модни марки, като майка ѝ не пропусна да я накичи с детска маркова раница.
Вместо популярните сред връстниците ѝ ранички с анимационни герои, малката наследница се появи с модел от детската линия на италианския моден гигант "Gucci". Моделът в класическите бежово-кафяви нюанси, червени кантове и цветни триизмерни детайли се предлага в официалния европейски сайт на бранда на цена от 1300 евро, пише plovdiv24.bg.
Майката не скри вълнението си от голямата крачка в живота на детето и сподели емоционални думи в социалните мрежи: "Тя тръгна към своя свят. А моят свят тръгна с нея", написа Николета. В отговор на десетките благопожелания призна: "Днес оставих една част от себе си там... и тайно си поплаках".
Борислава, която се роди на 10 март 2024 г. и е кръстена на покойния си дядо Борислав Михайлов, е първо общо дете за звездната двойка, като Лозанова има и по-голяма дъщеря - Никол, от брака си с Валери Божинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голяма работа
13:03 18.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И съответно
13:07 18.09.2026
4 Майк Алън Патън
13:16 18.09.2026
5 Да е живо и здраво
13:18 18.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Герги
13:19 18.09.2026
9 гост
13:21 18.09.2026
10 Некойси
13:26 18.09.2026
11 ?????
13:34 18.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ицо
13:56 18.09.2026