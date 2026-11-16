Когато майката има фаворит сред децата

Едното дете получава още пет минути преди лягане. На другото майката прощава същата беля, за която първото би било наказано. Понякога разликата е в парите, времето и вниманието, а понякога е само в тона. Именно в такива ежедневни моменти може да се появи усещането, че майката има фаворит.

Психолозите наричат явлението „диференцирано родителско отношение“. То не означава непременно, че родителят обича едното дете, а другото – не. Означава, че децата получават различно количество обич, контрол, свобода, ресурси или отрицателно внимание.

Кои деца по-често са предпочитани

Метаанализ, публикуван през януари 2025 г. в списание Psychological Bulletin, обединява данни от 30 научни публикации и 14 бази данни с общо 19 469 участници. Изследователите разглеждат влиянието на пола, възрастта, реда на раждане, темперамента и личностните черти върху отношението към децата.

Резултатът не очертава универсално правило, но показва няколко повтарящи се тенденции. Родителите, включително майките, по-често съобщават за по-благоприятно отношение към дъщерите. По-отговорните, организирани и по-отстъпчиви деца също получават повече положително внимание и по-малко конфликти.

По-големите деца могат да получат повече свобода и автономия, защото са по-зрели или защото родителят вече е натрупал опит. Това обаче лесно изглежда като привилегия за по-малките или като прекомерно доверие към първородното дете.

Кога различието се превръща в проблем

„Това изследване помага да разберем кои деца по-често получават преференциално отношение, което може да бъде и положително, и отрицателно“, казва водещият автор Александър Йенсен от университета „Бригъм Йънг“.

Различното отношение само по себе си не е доказателство за фаворитизъм. Бебе, ученик и тийнейджър имат различни нужди, а едно дете може да се нуждае от повече помощ заради заболяване, тревожност или трудности в училище. Проблемът възниква, когато разликата е постоянна, необяснена и се усеща като оценка на самата личност.

Мащабен анализ на 26 изследвания с повече от 37 000 участници свързва по-големите различия в отношението с депресивни симптоми, вътрешни тревожни реакции, агресивно и нарушаващо правила поведение. Връзките са статистически, а не доказателство, че фаворитизмът сам по себе си е единствената причина за тези проблеми.

Изследванията показват и нещо важно за „любимото“ дете. То може да получава повече подкрепа, но това не означава, че остава извън семейното напрежение. Фаворизирането може да превърне братята и сестрите в съперници, а предпочитаното дете да бъде натоварено с очакването винаги да бъде успешно, послушно или близко до майката.

Децата търсят справедливост, не еднаквост

Според изследователи от Американската психологическа асоциация децата не очакват във всяка ситуация да бъдат третирани по абсолютно еднакъв начин. Те обаче сравняват причините и преценяват дали разликата е справедлива. Ако едното дете получава по-късен час за прибиране, защото е по-голямо, обяснението може да бъде прието. Ако правилото се променя само за „любимия“, напрежението се натрупва.

Точно това прави майчиния фаворитизъм толкова устойчив спомен. Не е нужно едното дете да получава всичко, а другото – нищо. Достатъчни са повтарящи се сравнения, различен тон и усещането, че любовта трябва да бъде заслужена. По-късно тези преживявания могат да продължат да влияят върху близостта между братя и сестри, включително когато децата вече са възрастни.

Източници: theguardian.com, cbsnews.com