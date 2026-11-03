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Защо тъщите и свекървите станаха „страшилища“

Защо тъщите и свекървите станаха „страшилища“

3 Ноември, 2026 13:14 847 10

  • тъщи-
  • свекърви-
  • семейни отношения-
  • семейни стереотипи-
  • семейна психология

Стереотипът е изграден от семейни конфликти, борба за граници и векове хумор, но изследванията не потвърждават, че тези отношения неизбежно са лоши

Защо тъщите и свекървите станаха „страшилища“ - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вицът е кратък, но образът е устойчив: тъщата или свекървата стои на прага, дава непоискани съвети, критикува домакинството и се опитва да решава вместо младото семейство. Понякога е властна, понякога зла, а в най-крайните шеги е представяна като човек, от когото трябва да се избяга. Така жената, която в реалния живот може да бъде баба, помощник и близък човек, се превръща във фолклорно „страшилище“.

Вицът започва от границата между две семейства

Шегите за тъщи и свекърви са популярни в различни култури. Следи от този сюжет се откриват още в Древен Рим, а през XX век той се разраства заедно с краткия виц и масовата популярна култура. В традиционния му вариант тъщата или свекървата не е осмивана заради конкретна постъпка. Тя просто символизира намесата, властта и нежеланото присъствие.

Фолклористката Анастасия Фядотава отбелязва, че в тези шеги свекървата често е представяна като „външен човек“ в ядреното семейство. Именно тук се крие една от причините за трайността на образа: младата двойка иска да бъде самостоятелна, а родителят на единия партньор остава свързан с предишната семейна система. Когато тази граница е неясна, всяко мнение може да прозвучи като контрол.

Една майка, една снаха и твърде много очаквания

Най-напрегнатата връзка обикновено е между свекървата и снахата, защото две жени от различни поколения се срещат в една и съща семейна роля, но с различни представи за нея. Кой определя правилата у дома? Кой решава как се отглежда детето? Колко често трябва да се виждат роднините? Къде свършва помощта и започва намесата?

Проучване с 23 снахи и 19 свекърви показва, че жените не описват отношенията си по един и същи начин. Изследователите намират разнообразие от очаквания и чувства, което подкопава представата, че конфликтът между тях е неизбежен. Общият проблем е търсенето на място в новата семейна структура и трудността да бъдат изразени границите без обида.

Подобни изводи са направени и в качествено изследване на 18 семейства в Северен Тайван. Там напрежението е свързано с разлика във възрастта, ценностите и семейния произход. Важна роля има и синът, който често се оказва между майка си и съпругата си.

„С моята свекърва ставам трудна“, признава психоложката Тери Аптър, описвайки как към добронамерени думи отговаря по-рязко, отколкото би реагирала към всеки друг човек.

Това наблюдение обяснява защо отношенията могат да бъдат по-остри именно когато няма открито лошо намерение. Забележка за прахосмукачката, храната или възпитанието на детето лесно се чува не като съвет, а като оценка на компетентността и мястото на другата жена.

Защо добрите отношения рядко стават сюжет

Хармоничната свекърва не е особено удобен персонаж за виц. Тя не се намесва, уважава решенията на двойката и помага, когато е поканена. В това няма конфликт, а без конфликт няма punchline. Затова популярната култура натрупва едностранна картина, в която лошата свекърва се превръща в норма, а добрите отношения изглеждат като изключение.

Изследванията обаче не дават основание всяка тъща или свекърва да бъде поставяна под общ етикет. Стереотипът е удобен за шеги, защото събира в един образ страховете от загуба на контрол, конкуренцията между две семейства и трудното договаряне на лични граници. В реалността „страшилището“ обикновено не е роднинската роля сама по себе си, а конфликтът, който остава неизговорен.

Източници: theguardian.com, onlinelibrary.wiley.com, folklore.ee


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аве

    15 0 Отговор
    В днешните либерастки времена една свекърва трябва да е щастлива, ако сина й изобщо и доведе снаха, а не някой снаХ 🤣

    13:20 03.11.2026

  • 2 Лош

    11 2 Отговор
    Това е рекламна кампания за имотният балон. Ако родителите на двойката не са лоши, гадни, терористи, как ще накараш младите да плащат 35г. за 5 тухли и 200 кг гипскартон?

    Коментиран от #10

    13:20 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Свекървище

    5 0 Отговор
    То и свекървите имат и дъщери, обаче наистина ли е в свекървите проблема?? Щото днес са едни снахииии. Само подпират таваните, контят се и харчат пари.

    13:47 03.11.2026

  • 6 Чери

    3 0 Отговор
    Вече няма проблем, снахите и зетьовете са на най-малко 3000 км от свекървите и тъщите.

    Коментиран от #7

    13:59 03.11.2026

  • 7 Вярно е

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чери":

    Обаче свекървите все още захранват я долапа, я някоя сметка, макар да трябва да е обратното.

    14:03 03.11.2026

  • 8 Роза

    0 0 Отговор
    Най-добре е младите да живеят отделно!Иначе конфликтите са неизбежни.Много бракове са се разпаднали поради намеса на родителите!

    14:22 03.11.2026

  • 9 Фолклорист

    0 0 Отговор
    От Западните Балкани на изток свекървището е по-страшно от вампир. На запад от Балканите кошмар представлява тъщата.

    14:23 03.11.2026

  • 10 алина

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лош":

    Не разбрах: ако отношенията са добри, значи трябва да живеят заедно ли????? В една кухня с майка или свекърва, ти добре ли си???? Някой да ти рови по шкафовете?

    14:23 03.11.2026