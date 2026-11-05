Защо все повече родители мечтаят за дъщери, а не за синове

Представата, че синът е естественият наследник и продължител на фамилното име, постепенно губи позиции. На нейно място се появява по-силно желание за дъщеря, видимо както в родителските общности, така и в социалните мрежи. Данните обаче показват важна подробност: промяната не означава, че мнозинството вече предпочита момичета, а че все повече хора не поставят пола на детето в центъра на очакванията си.

Проучване на Gallup International, проведено между октомври 2024 г. и февруари 2025 г. сред 44 783 души в 44 държави, показва, че 65% не отдават значение на пола, ако могат да имат само едно дете. 16% предпочитат син, а 15% - дъщеря. В данните, цитирани в материала, сред жените делът на предпочитащите дъщеря е 19%, срещу 12% за син.

От културна норма до лично очакване

В продължение на десетилетия проучванията в Съединените щати отчитат по-високо предпочитание към момчетата. Анализ, свързан с Cornell University и публикуван през 2018 г., допуска, че тази нагласа се е обърнала. Изследователите посочват, че дъщерите вече могат да бъдат предпочитани, докато част от родителите свързват момчетата с повече трудности и рискове.

Тази промяна се вижда и в езика на социалните мрежи. Видеа на родители, които споделят разочарование след новината, че очакват момче, събират милиони гледания. За някои жени желанието за дъщеря е свързано не само с отглеждането на момиче, а и с надеждата за близка връзка, подобна на тази със собствената им майка.

Стюарт Бразел от Лос Анджелис вече има двама синове, когато решава да опита отново с надеждата за дъщеря. След като разбира, че очаква трето момче, тя преживява силно разочарование. „Просто ридаех и ридаех“, спомня си тя пред New York Post. Днес Бразел казва, че обича тримата си синове, но продължава да изпитва тъга заради несбъднатото очакване.

Разочарованието не е непременно от детето

Семейният терапевт Джулия П. Дейвис обяснява, че явлението, наричано „разочарование от пола“, често не е отхвърляне на самото бебе. „Става въпрос за отказа от бъдещето, което си си представял“, казва тя. Според Хайди Мъркоф, автор на „Какво да очаквате, когато очаквате“, разочарованието нерядко идва от очакването на поредно дете от същия пол - например трето момче или четвърто момиче.

Мъркоф предупреждава и срещу обобщенията, че момичетата са по-добри от момчетата. По думите ѝ медийните послания за „токсичната мъжественост“ могат да създадат негативен образ, който не описва всички момчета и мъже.

На този фон Брет Грийн, баща от Нашвил, вижда в отглеждането на синове възможност, а не заплаха. „Виждам отглеждането на син като възможност за корекция на курса“, казва той пред New York Post. За Бразел също остава важна отговорността да възпита добри млади мъже. Така спорът за предпочитания пол се връща към по-съществения въпрос - не какво дете си представят родителите, а какво семейство ще успеят да изградят около него.

Източници: vesti.bg, nypost.com