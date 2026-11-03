Искра Донова на 44: Между сцената, любовта и семейството

На сцената няма дубъл. Една реплика може да промени ритъма на целия спектакъл, а една пауза да каже повече от дълъг монолог. Тъкмо тази непосредственост продължава да държи Искра Донова близо до театъра и след две десетилетия професионален път. На 3 ноември актрисата навършва 44 години.

Донова е родена през 1982 г. в София и завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 2006 г. в класа на проф. Здравко Митков. Първите ѝ професионални стъпки са на сцената на Театър „София“, а от 2007 г. е част от трупата на Младежкия театър „Николай Бинев“.

Наградата „Икар“ и ролите, които я разпознават

Сред театралните образи на Искра Донова са Пола в „Кухнята“, Деа в „Семеен албум“, Жана в „Летище“, Джес в „Любов и пари“ и Клия в „Черна комедия“. Именно за ролята на Джес през 2012 г. тя получава награда „Икар“ за поддържаща женска роля.

Публиката я познава и от телевизионните сериали „Фамилията“, „Кантора Митрани“, „Скъпи наследници“ и „Братя“, където играе Ива Йосифова. Участва и във филмите „Дъвка за балончета“, „Завръщане“, „Завръщане 2“ и „Петя на моята Петя“.

В интервю за „168 часа“ Донова определя сцената като „краста“ и „магия“. За нея камерата е по-интимна, но театърът има нещо, което не може да бъде повторено – случва се тук и сега, пред очите на зрителите.

Най-личната роля започва с Йоан

На 7 февруари 2024 г. актрисата става майка на син, когото кръщава Йоан. Пътят до раждането му е свързан с продължителни инвитро процедури, за които Донова говори открито, за да даде кураж и на други жени.

Майчинството променя не само ежедневието, но и начина, по който гледа на времето. Донова разказва, че синът ѝ я е научил да бърза по-малко, да се радва на малките победи и да не се връща постоянно към това, което вече е минало.

Тя подготвя и проект, посветен на психичното здраве на жени, които преминават през инвитро процедури. Идеята е да се говори за преживяванията и напрежението по този път, без да се дават готови рецепти.

Любовта след първия поглед

В разговор за „България Днес“ актрисата признава: „Все по-малко вярвам в любовта от пръв поглед.“ По думите ѝ силното привличане може да се появи веднага, но любовта изисква време и опознаване.

Същата откровеност Донова пренася и в темите за семейството. Тя настоява, че децата имат нужда от внимание, близост и физическа обич още от най-ранна възраст. „Това, което можем да правим за тях, е да ги гушкаме“, казва актрисата.

Между репетициите, снимките и грижите за Йоан Искра Донова продължава да търси равновесие, без да се отказва нито от сцената, нито от личния си живот. На рождения ѝ ден двете линии вече не изглеждат разделени – едната ѝ дава професията, а другата смисъла, който остава след края на спектакъла.

Източници: btv.bg, 168chasa.bg, bgdnes.bg