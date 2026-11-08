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След 150 представления спектакълът „Петък вечер“ се готви за най-голямата сцена в историята си - зала 1 на НДК
  Тема: Известни личности

След 150 представления спектакълът „Петък вечер“ се готви за най-голямата сцена в историята си - зала 1 на НДК

8 Ноември, 2026 19:44 548 0

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  • христо пъдев-
  • театър-
  • комедия

Комедията ще бъде представена на 25 ноември след 150 спектакъла и гастроли из страната. В актьорския състав са Филип Буков, Христо Пъдев, Стоян Дойчев и Павел Иванов

След 150 представления спектакълът „Петък вечер“ се готви за най-голямата сцена в историята си - зала 1 на НДК - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След 150 представления комедията „Петък вечер“ излиза на най-голямата сцена в историята си. Спектакълът ще бъде представен в зала 1 на НДК на 25 ноември от 20:00 часа. В него участват Филип Буков, Христо Пъдев, Стоян Дойчев и Павел Иванов, а музикалната среда и звуковите ефекти са дело на Александър Деянов – Skiller.

Постановката е авторски проект, режисиран от Ивайло Ненов. Драматургията е на Ваня Георгиева и Николай Ангелов, сценограф е Теодор Киряков, а хореограф – Александър Манджуков. Четиримата актьори влизат в различни роли и разказват за трудната организация на една дългоочаквана вечер с приятели, за опитите да се излезе от дома и за последствията на следващата сутрин.

От премиерата в София до зала 1 на НДК

„Петък вечер“ е представен за първи път на 27 май 2022 г. в Théatro в София. След премиерата спектакълът започва гастроли в различни градове и културни сцени в страната, а през 2026 г. продължава да присъства в афишите, включително в Бургас.

В интервю за предаването „120 минути“ Христо Пъдев призна, че мащабът на предстоящото представяне е бил неочакван за екипа.

„Преди четири години и половина създадохме това представление. Не съм предполагал, че ще стигнем до този момент да сме изправени пред зала 1 на НДК с това представление. Изключително щастлив съм, дано да се случи по най-добрия начин“, каза актьорът.

По думите му организирането на свободна вечер с приятели невинаги е лесно, но желанието може да помогне за преодоляването на трудностите.

„Не е лесно да се организира петък вечер, но винаги когато имаш желание, има шанс да се справиш. Препоръчвам на твоите зрители от време на време да си организират по една хубава петък вечер със своите приятели, защото това дава енергия“, каза Пъдев.

Представянето в НДК ще събере на една сцена четиримата актьори и Skiller. Това е следващата голяма стъпка за спектакъла, който започва като камерна театрална история, а постепенно достига до публика в различни части на страната.

Източник: btvnovinite.bg


София / България
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