В Япония има минерален басейн, в който се къпят прави

В японския град Ханамаки, префектура Ивате, се намира необичайна термална баня, в която посетителите се къпят изправени. Причината е дълбочината на басейна, която достига приблизително 125 сантиметра. Съоръжението е част от традиционния японски хотел „Фуджисан Рьокан“ (Fujisan Ryokan) в курортната зона Намари Онсен, съобщава германското издание Sumikai.

Банята носи името „Широсару но Ю“, което означава „Банята на бялата маймуна“, и се смята за най-дълбокия естествено захранван скален термален басейн в Япония. За разлика от обичайните японски минерални бани, в които посетителите седят потопени във водата, тук те остават прави.

Басейнът има овална форма и е издълбан директно в естествената скала. Горещата минерална вода извира от дъното му, като постоянно се подменя по естествен начин. Температурата при извора достига около 57 градуса по Целзий, но това не е температурата на водата, в която се къпят посетителите. Според собствениците тя не се подгрява изкуствено, не се разрежда със студена вода и не преминава през система за рециркулация.

Историята на термалната баня е свързана с любопитна местна легенда. Преди около 600 години предшественик на фамилията Фуджии, която стопанисва комплекса, забелязал бяла маймуна да потапя наранените си крайници в горещ извор под дърво. Така, според преданието, било открито мястото, което по-късно се превърнало в популярна термална баня.

Смята се, че около 1443 г. семейството построило първата постройка край извора, а през 1786 г. мястото започнало да приема външни посетители. Днешната триетажна основна сграда на хотела е построена през 1941 г. от японско дърво зелкова и се намира край река Тойосава.

През февруари 2026 г. японските власти включиха термалната баня и историческата сграда на хотела в националния регистър на материалните културни ценности. По този начин комплексът получи официално признание за архитектурното и историческото си значение.

Интересното е, че посетителите не са длъжни да нощуват в хотела, за да използват термалните басейни. Дневният вход за възрастни е 800 йени, или приблизително 4,50 евро, а за деца – 600 йени, около 3,40 евро. По време на големите японски празници цените са по-високи.

„Широсару но Ю“ е обща баня за мъже и жени, но всеки ден има три специални часови интервала, предназначени само за жени. Комплексът разполага и с отделни бани, както и с възможност за индивидуално ползване.

Освен кратки посещения хотелът предлага и традиционни японски лечебни престои, известни като „тоджи“. При тях гостите прекарват няколко дни край минералните извори, настанени в семпли стаи с татами и футони, като могат сами да приготвят храната си в обща кухня.