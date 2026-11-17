Румънският Сенат прие законодателни промени, с които се предвиждат минимум 50 000 евро обезщетение за неимуществени вреди при нараняване или смърт след нападение от диво животно. Мярката обхваща и нападения от мечки, но все още не е действащ закон. Сенатът е първата сезирана камара, а окончателното решение ще бъде взето от Камарата на депутатите.

Проектът предвижда пострадалите да получават обезщетение за болките и страданията, както и да им бъдат възстановявани разходите за хоспитализация и нетните доходи, изгубени по време на временна нетрудоспособност. При смъртен случай средствата ще бъдат изплащани на съпруга или съпругата и децата на жертвата. Ако няма такива наследници, право ще имат роднини по права линия.

Правилата не са ограничени само до мечките. Те се отнасят за видовете, включени в приложенията към румънския закон за лова и защитата на дивечовия фонд, сред които са още вълкът, рисът, дивата свиня и някои хищни птици. Информацията за приетите текстове беше съобщена от румънската агенция Agerpres.

Самоотбраната срещу животно няма да е престъпление

Друга ключова промяна предвижда раняването или убиването на диво животно като реакция на нападение да не се счита за престъпление. Според вносителя Танчош Барна целта е да се уреди правото на защита на хората, които са пряко застрашени.

„Легитимната самоотбрана не е престъпление“, заяви Барна, цитиран от News.ro.

Проектът предвижда и рязко намаляване на обезщетението, дължимо при незаконно убиване на мечка. Сумата би паднала от 40 000 на 500 евро. Инициаторите твърдят, че бракониерството ще остане престъпление, но размерът на имуществената санкция трябва да бъде съобразен със състоянието на популацията.

Критики заради липсата на оценка на въздействието

Предложенията срещнаха съпротива в Сената. Сенаторът от Национално-либералната партия Кристиан-Августин Никулеску-Цъгърлаш заяви, че размерът от 50 000 евро е определен без анализ на съдебната практика и без оценка на бюджетното въздействие. По думите му така може да се създаде риск от използване на текстовете за прикриване на бракониерство.

Първият проект, който променя закона за лова и защитата на дивечовия фонд, беше приет със 73 гласа „за“, 16 „против“ и 18 въздържали се. Вторият, свързан с режима на защитените територии и реакцията при нападение, получи 72 гласа „за“, 15 „против“ и 20 въздържали се.

За да станат задължителни, текстовете трябва да бъдат одобрени от Камарата на депутатите, след което да бъдат обнародвани и да влязат в сила. До приключването на тази процедура в Румъния не съществува гарантирано минимално обезщетение от 50 000 евро за жертви на мечи атаки.

Източници: agerpres.ro, news.ro, euronews.ro