Четирима от най-разпознаваемите актьори в „Игрите на глада“ отново застанаха заедно пред камерите. Дженифър Лорънс, Джош Хъчърсън, Уди Харелсън и Елизабет Банкс се събраха на премиерата на „Игрите на глада: Изгревът на жътвата“ в Ню Йорк на 16 ноември.

Те участваха заедно в първия филм от поредицата през 2012 г., както и в трите му продължения до 2015 г. Лорънс се завръща като Катнис Евърдийн, Хъчърсън отново е Пийта Меларк, Харелсън играе Хеймич Абърнати, а Банкс се появява като Ефи Тринкет.

Дженифър Лорънс вече разказа за повторната си среща с колегите в подкаста „Call Her Daddy“. „Беше толкова емоционално. С Джош не отидохме до тоалетната, без да сме прегърнати“, каза актрисата.

Тя добави, че на снимачната площадка отново са били част от познатия екип, включително оператори и асистент-режисьор, с които е работила по оригиналните филми. По думите ѝ отношенията между нея, Хъчърсън и Харелсън са останали непроменени, въпреки че последният им общ филм е излязъл преди 11 години.

„Игрите на глада: Изгревът на жътвата“ разказва историята на младия Хеймич Абърнати 24 години преди събитията от първия филм. Сюжетът е свързан с 50-ите Игри на глада, известни като Втория четвъртвековен юбилей, в които броят на участниците е удвоен.

Ролята на младия Хеймич е поверена на Джоузеф Зада, а Ел Фанинг играе младата Ефи. В актьорския състав са още Ралф Файнс като президента Сноу, Джеси Племънс като Плутарх Хевънсби и Киъран Кълкин като Цезар Фликърман. Сред останалите имена са Глен Клоуз, Мая Хоук, Маккена Грейс и Келвин Харисън-младши.

На премиерата присъстваха и други актьори от света на „Игрите на глада“, сред които Амандла Стенбърг, Джена Малоун и Уилоу Шийлдс. Новият филм излиза по кината на 20 ноември 2026 г.