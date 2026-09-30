Дженифър Лорънс ще играе главната роля в "The Flood"

Дженифър Лорънс ще изпълни главната роля в „The Flood“ – оригинален научнофантастичен трилър на режисьора Зак Крегър. Warner Bros. и New Line Cinema са насрочили премиерата за 11 август 2028 г., но засега не разкриват подробности за сюжета или образа, който ще изиграе актрисата.
Крегър ще напише сценария, ще режисира и ще продуцира филма. В продукцията участват още Amblin Entertainment, както и продуцентите Рой Лий и Мири Юн от Vertigo Entertainment. Допълнителни имена от актьорския състав все още не са обявени.
Крегър отново работи с Warner Bros. и New Line
„The Flood“ е следващият проект на Крегър след „Resident Evil“, който излезе по кината на 18 септември 2026 г. Филмът е нова история във вселената на едноименната видеоигрова поредица и е с участието на Остин Ейбрамс. Преди това Крегър режисира „Варваринът“ и „Weapons“, също разпространени от New Line Cinema.
„Майк, Пам и целият екип на Warner Bros. и New Line бяха истинска мечта за работа по „Weapons“ и не бих могъл да бъда по-щастлив отново да се потопя в общ проект с тях. Дженифър е единствена по рода си и съм изключително развълнуван да я видя в тази роля“, заяви Крегър в изявление, разпространено от New Line Cinema.
Лорънс се подготвя за няколко големи проекта
Дженифър Лорънс е носителка на наградата „Оскар“ за ролята си във „В добри ръце“. Сред следващите ѝ филми са предстоящият проект от поредицата „Игрите на глада“ – „Sunrise on the Reaping“, както и трилърът на Мартин Скорсезе „What Happens at Night“.
Към момента „The Flood“ остава обвит в мълчание – не са съобщени нито сюжетът, нито началото на снимките. Потвърдено е единствено, че Лорънс ще бъде водещото име в проекта, а световната му кинопремиера е планирана за 11 август 2028 г.
Източник: People
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ристю
Коментиран от #3
14:57 30.09.2026
2 Нннн
15:01 30.09.2026
3 Освалдо Риос
До коментар #1 от "ристю":Прилича на Емили Тротинетката.
15:11 30.09.2026