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Дженифър Лорънс ще играе главната роля в "The Flood"
  Тема: Известни личности

Дженифър Лорънс ще играе главната роля в "The Flood"

30 Септември, 2026 14:44 387 3

  • дженифър лорънс-
  • зак крегър-
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  • научна фантастика-
  • warner bros

Актрисата се присъединява към научнофантастичния трилър на Зак Крегър, планиран за премиера през август 2028 г.

Дженифър Лорънс ще играе главната роля в "The Flood" - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дженифър Лорънс ще изпълни главната роля в „The Flood“ – оригинален научнофантастичен трилър на режисьора Зак Крегър. Warner Bros. и New Line Cinema са насрочили премиерата за 11 август 2028 г., но засега не разкриват подробности за сюжета или образа, който ще изиграе актрисата.

Крегър ще напише сценария, ще режисира и ще продуцира филма. В продукцията участват още Amblin Entertainment, както и продуцентите Рой Лий и Мири Юн от Vertigo Entertainment. Допълнителни имена от актьорския състав все още не са обявени.

Крегър отново работи с Warner Bros. и New Line

„The Flood“ е следващият проект на Крегър след „Resident Evil“, който излезе по кината на 18 септември 2026 г. Филмът е нова история във вселената на едноименната видеоигрова поредица и е с участието на Остин Ейбрамс. Преди това Крегър режисира „Варваринът“ и „Weapons“, също разпространени от New Line Cinema.

„Майк, Пам и целият екип на Warner Bros. и New Line бяха истинска мечта за работа по „Weapons“ и не бих могъл да бъда по-щастлив отново да се потопя в общ проект с тях. Дженифър е единствена по рода си и съм изключително развълнуван да я видя в тази роля“, заяви Крегър в изявление, разпространено от New Line Cinema.

Лорънс се подготвя за няколко големи проекта

Дженифър Лорънс е носителка на наградата „Оскар“ за ролята си във „В добри ръце“. Сред следващите ѝ филми са предстоящият проект от поредицата „Игрите на глада“ – „Sunrise on the Reaping“, както и трилърът на Мартин Скорсезе „What Happens at Night“.

Към момента „The Flood“ остава обвит в мълчание – не са съобщени нито сюжетът, нито началото на снимките. Потвърдено е единствено, че Лорънс ще бъде водещото име в проекта, а световната му кинопремиера е планирана за 11 август 2028 г.

Източник: People


САЩ
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  • 1 ристю

    1 1 Отговор
    Да е жива и здрава тая красавица!

    Коментиран от #3

    14:57 30.09.2026

  • 2 Нннн

    0 0 Отговор
    Не ги гледам

    15:01 30.09.2026

  • 3 Освалдо Риос

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ристю":

    Прилича на Емили Тротинетката.

    15:11 30.09.2026