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Уди Харелсън ще получи почетно "Сърце на Сараево" на филмовия фестивал

Уди Харелсън ще получи почетно "Сърце на Сараево" на филмовия фестивал

3 Август, 2026 17:58 496 1

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Фестивалът в Сараево ще се проведе от 14 до 21 август 2026 г.

Уди Харелсън ще получи почетно "Сърце на Сараево" на филмовия фестивал - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор Уди Харелсън ще бъде удостоен с почетното отличие „Сърце на Сараево“ на 32-рото издание на Сараевския филмов фестивал. Наградата се присъжда за изключителния му принос към киното и за кариера, белязана от запомнящи се драматични, комедийни и сатирични роли. Фестивалът ще се проведе от 14 до 21 август 2026 г.

Директорът на фестивала Йован Марянович определи Уди Харелсън като актьор, който успява да бъде убедителен дори в най-необичайните образи. По думите му естественото присъствие, харизмата и смелостта на звездата са вдъхновение за следващите поколения артисти.

Сред актьорите получавали отличието са Робърт де Ниро, Бенисио дел Торо, Мадс Микелсен и други.

Кариерата на Уди Харелсън включва три номинации за наградата „Оскар“ – за „Народът срещу Лари Флинт“, „Вестителят“ и „Три билборда извън града“. Сред по-новите му успехи е ролята в сатиричния филм „Идиотският триъгълник“ на Рубен Йостлунд, спечелил „Златна палма“ на кинофестивала в Кан.

По повод наградата фестивалът ще покаже филма „Добре дошли в Сараево“ от 1997 г. на британския режисьор Майкъл Уинтърботъм. Военната драма разглежда конфликта в Босна през 90-те години и ролята на чуждестранните журналисти в отразяването му.

Уди Харелсън участва във филма заедно със Стивън Дилейн и Мариса Томей. Сюжетът е вдъхновен от книгата „Историята на Наташа“ на британския журналист Майкъл Никълсън, който по време на войната помага на босненско момиче да напусне обсадения град.

Програмата на фестивала ще завърши с реставрирана версия на „Ничия земя“ на босненския режисьор Данис Танович. Лентата, представена за първи път в Кан преди 25 години, печели „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм през 2002 г. Почетно „Сърце на Сараево“ ще получи и босненският актьор Емир Хаджихафизбегович.

Следващият голям проект на Уди Харелсън е комедийният сериал „Brothers“, в който той си партнира с актьора Матю Макконъхи. Двамата играят измислени версии на самите себе си, а историята проследява приятелството им след разкритието, че може би действително са братя. Поредицата ще дебютира по Apple TV на 23 септември 2026 г.

Уди Харелсън участва и във филма „Full Phil“ на френския режисьор Кантен Дюпийо. В продукцията, представена извън конкурса на фестивала в Кан през май, актьорът и Кристен Стюарт играят баща и дъщеря, които се опитват да възстановят отношенията си по време на пътуване до Париж.


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