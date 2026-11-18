Ан Хатауей е посрещнала третото си дете със съпруга си Адам Шулман, съобщи „Лос Анджелис Таймс“. Актрисата е била забелязана да се разхожда в Ню Йорк с бебето, а на снимките, публикувани от TMZ, от одеялото се вижда малка шапка в бордо и розово.

Името, полът и датата на раждане на детето не са обявени, но предвид аксесоарите може да се предположи, че е момиченце.

Хатауей и Шулман са женени от септември 2012 г. Двамата имат двама синове – Джонатан, роден през 2016 г., и Джак, който се появява на бял свят през 2019 г.

Актрисата потвърди третата си бременност през юни с публикация в Instagram. На снимката тя е с бял тоалет, който показва наедрялото ѝ коремче. Към публикацията добави текста „Бебе, аз съм твоя“, придружен от песента „Baby, I'm yours“ на Барбара Люис от 1961 г.

Месец по-късно, по време на участие в „Късното шоу със Сет Майърс“, Хатауей определи новината като прекрасна, но и неочаквана.

„Удивително е. Знаехме какво правим, но бяхме толкова изненадани, че се получи така. Затова го наричаме нашия удар в последната секунда“, каза тя.

През 2024 г. Хатауей разказа пред „Венити Феър“, че близо десетилетие по-рано е преживяла спонтанен аборт. Тогава тя говори и за трудностите по пътя към майчинството.

„Първият път не се получи. Много е трудно да искаш нещо толкова силно и да се питаш дали не правиш нещо погрешно“, сподели актрисата.

Новината за третото дете идва в края на особено натоварена година за носителката на „Оскар“. През 2026 г. пет филма с нейно участие са излезли по кината, сред които „Майка Мери“, „Дяволът носи Прада 2“, „Одисеята“, „Краят на Оук Стрийт“ и „Верити“.