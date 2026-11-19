Кантонски дим сум, омар с джинджифил и зелен лук, риба групер на пара и китайски вина бяха сред акцентите на официалната вечеря, която китайският президент Си Дзинпин даде за лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК) в Шънджън. Домакин на събитието беше Си заедно със съпругата си Пън Лиюан.

Банкетът се проведе в Шънджънския международен център за комуникации след традиционната обща снимка на участниците. На нея се събраха лидерите и представителите на 21 икономики от Азиатско-тихоокеанския регион.

Меню с кантонски основи и международни елементи

Менюто беше изградено около характерни за провинция Гуандун вкусове, но включваше и ястия, подбрани за международна публика. Сред основните предложения бяха омар, запържен с джинджифил и зелен лук, риба групер на пара със соев сос, гъбен стек и ястие от смръчкули, бейби зеле и кестени със сос от шафран.

Към тях бяха добавени три вида кантонски дим сум. За десерт гостите получиха супа от червен боб, лотосови семена и мандаринова кора, както и сладкиш, пресни плодове и сладолед. На разположение имаше чай и кафе. Подбраните напитки включваха каберне совиньон от реколта 2019, бяло вино от 2020 г., произведени в Нинся, както и личиено вино с характерен за Линнан вкус.

Музика за всеки гост

Кулинарната програма беше съчетана с музикално посрещане, което следваше мотива за многообразието на АТИС. При появата на лидерите звучаха характерни мелодии, свързани с техните държави или икономики. Китайските домакини описаха сцената като изпълнение на музика от всички членове на форума.

Когато американският президент Доналд Тръмп пристигна, оркестърът изпълни „Америка красива“. Той спря за кратко, за да чуе музиката, и аплодира изпълнителите, преди да продължи към Си Дзинпин и Пън Лиюан. На входа Тръмп размени ръкостискане и няколко думи с руския президент Владимир Путин.

В приветствения си тост Си Дзинпин свърза домакинството на Шънджън с развитието на града и с посланията на АТИС. „Откритостта е в гените на Шънджън, иновациите са неговата жизненост, а сътрудничеството е неговият източник на сила“, каза китайският президент. Той определи развитието на града като пример за китайската политика на реформи и отваряне към света.

След вечерята лидерите трябваше да продължат разговорите си за разширяване на взаимната откритост, стимулиране на растежа чрез иновации и развитие на практическото сътрудничество между икономиките от Азиатско-тихоокеанския регион.

Източници: scmp.com, thestandard.com.hk, apnews.com