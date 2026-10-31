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Тръмп и Мелания посрещнаха деца за Хелоуин в Белия дом (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Тръмп и Мелания посрещнаха деца за Хелоуин в Белия дом (СНИМКИ)

31 Октомври, 2026 05:43 264 2

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Военновъздушният оркестър изпълни музика от „Хари Потър“ и „Междузвездни войни“, а над сградата прелетя „Еър Форс Уан“

Тръмп и Мелания посрещнаха деца за Хелоуин в Белия дом (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп посрещнаха маскирани деца и възрастни на традиционното празненство за Хелоуин в Белия дом. Сред гостите имаше деца, облечени като динозаври, спортисти, полицаи и скелети, а участниците получиха сладкиши.

Празникът премина с музика от оркестъра на американските военновъздушни сили. Освен традиционни песни за Хелоуин, музикантите изпълниха композиции от филмите „Хари Потър“ и „Междузвездни войни“. Над Белия дом прелетя и президентският самолет „Еър Форс Уан“.

„Сладко или номер“

Това е традиционната реплика, с която децата обикалят домовете на Хелоуин в търсене на лакомства. В Белия дом обаче маскираните гости не трябваше да убеждават домакините с номера — Доналд и Мелания Тръмп лично ги поздравиха и им раздадоха сладкиши.


Традиция от времето на Никсън

Големите празненства за Хелоуин в Белия дом се организират от времето на администрацията на Ричард Никсън. През 1969 г. на подобно парти са присъствали 250 местни деца, а входът откъм Пенсилвания авеню е бил оформен като уста на тиква.


През 1989 г. Джордж Буш и първата дама Барбара Буш са организирали празненство за 600 ученици на Южната морава. По време на президентството на Бил и Хилари Клинтън костюмираното парти се е провеждало всяка година за приятели и служители на Белия дом, често заедно с рождения ден на първата дама на 26 октомври.

Барак и Мишел Обама също са посрещали деца от местни училища и семейства на военнослужещи. Изключение е била 2012 г., когато супербурята Санди е ударила източното крайбрежие на САЩ.

Източници: dir.bg, washingtonpost.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп много обича деца

    1 0 Отговор
    Питайте Епщейн.

    05:47 31.10.2026

  • 2 Иван Диван

    0 0 Отговор
    Не знам защо у нас всички деца празнуват хелоуиииин. Видяли по телевизията нещо шарено и айде и ние. Това е англосаксонски празник.

    05:51 31.10.2026