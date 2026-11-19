Високи токчета, пясък и постелка от плат вместо стабилна платформа превърнаха дефиле на кандидатките за „Мис Вселена 2026“ в поредица от опасни подхлъзвания, спъвания и загуба на равновесие. По време на събитието „Beauty at the Beach“ в хотел Caribe Hilton в Сан Хуан много от участничките усукваха глезените си или едва избегнаха падане.

Събитието се е състояло на 13 ноември, а участничките са представяли бански костюми по импровизирана пътека, поставена върху пясъка. На видеозаписите се вижда как част от кандидатките се опитват да продължат дефилето, след като обувките им с високи токчета се закачат в неравната повърхност.

Сред жените, които са били заснети да губят баланс, са представителките на Косово, Филипините, Перу и Венецуела. Всички са успели да се съвземат и да завършат преминаването си, като към момента няма данни някоя от тях да е получила сериозна травма.

Организацията се дистанцира от събитието

Кадрите бързо се разпространиха в социалните мрежи и предизвикаха критики към избора на място и настилката. Потребители предупредиха, че участничките са били изложени на риск от изкълчване или по-тежко нараняване заради съчетанието между пясък, нестабилна постелка и високи токчета.

Организацията „Мис Вселена“ заяви, че проявата е била организирана и произведена независимо от Магали Феблес и нейната компания, която е получила лиценз да използва името на конкурса. Организаторите посочиха, че не са участвали в оперативното управление на събитието и не са одобрявали решенията, довели до спорното дефиле.

„Събитието не е покрило изискваните стандарти за високи постижения и професионализъм“, се казва в позицията на организацията, цитирана от „Ел Нуево Дия“ и „Филипстар“. От „Мис Вселена“ изразиха съжаление, че проявата не е отговорила на очакванията към събитията, свързани с марката.

Магали Феблес, която е отговаряла за провеждането на събитието, се извини на кандидатките и заяви, че екипът ѝ ще прегледа всички детайли по организацията. Тя похвали участничките за това, че са запазили спокойствие и са продължили дефилето, въпреки трудностите.

„Боли ме, че трябваше да преминете през това преживяване. Екипът ми и аз ще прегледаме случилото се, за да бъде всеки детайл по-добре обезопасен занапред“, заяви Феблес.

В отделно изявление, цитирано от „Филипстар“, Феблес посочва, че поставените върху пясъка килими е трябвало да отговарят на изискванията за стабилност и безопасност, но обещава да бъдат проверени местата, на които са станали инцидентите.

Случаят се разигра дни преди финала на „Мис Вселена 2026“, който е насрочен за 24 ноември в Пуерто Рико.