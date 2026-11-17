Представителките на Замбия, Ангола, Република Конго и Южен Судан няма да участват в „Мис Вселена 2026“ заради проблеми с американските визи и ограниченията за пътуване до САЩ. Финалът на конкурса е насрочен за 24 ноември в Сан Хуан, Пуерто Рико.

Сред отпадналите са Мубанга Памела Хатиока от Замбия, Уандерлея Родригес от Ангола, Джорджина Камбонго от Република Конго и Амиля Денг от Южен Судан. Камбонго и Денг трябваше да бъдат първите представителки на своите държави в историята на конкурса.

Организацията, която представлява „Мис Вселена“ в Замбия, обяви, че Хатиока няма да пътува за Пуерто Рико заради ограниченията за пътуване, засягащи Замбия и други африкански държави.

„Това не е нейна вина, нито липса на усилия или ангажимент от страна на нашата организация. Ситуацията е извън правомощията ни да я разрешим“, заявиха организаторите.

Те допълниха, че Хатиока ще запази титлата си „Мис Вселена Замбия“, докато не получи възможност да представи страната си на международната сцена.

Организаторите в Република Конго заявиха, че са представили всички необходими документи и са получили съдействие от правителството на Пуерто Рико. По думите им обаче решението на американските власти е направило участието на Камбонго невъзможно.

„Въпреки всички административни усилия и подкрепата на правителството на Пуерто Рико решението на правителството на САЩ е извън нашия контрол“, се казва в тяхно изявление.

Националният директор на „Мис Вселена Южен Судан“ Ейга Моджус съобщи, че Денг също няма да участва, въпреки продължилите месеци опити за осигуряване на необходимите документи. Той каза, че невъзможността да бъде получена виза е „разбила сърцата“ на организаторите, които са използвали съдействие от институции в Южен Судан, Кения и Франция.

Ограниченията обхващат десетки държави

Трудностите идват след разширяването на американските ограничения за пътуване през декември 2025 г. Тогава към списъка са добавени Замбия и Зимбабве, а за граждани на Република Конго и Южен Судан е запазено пълно спиране на влизането.

Националното състезание с костюми е насрочено за 21 ноември, следват предварителните кръгове на 22 ноември, а победителката ще бъде коронясана на 24 ноември.