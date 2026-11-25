Дженифър Барето от Пуерто Рико е новата „Мис Вселена“. 27-годишната социална работничка спечели финала в Сан Хуан, проведен на родна земя, след като се пребори с 115 финалистки.

Победата ѝ има и историческо значение. Барето е първата омъжена жена и първата майка, спечелила титлата, след като организаторите премахнаха забраната за участнички, които са били омъжени или са раждали. Ограничението отпадна преди три години.

Отговор за изкуствения интелект

В последния етап на конкурса финалистките отговаряха на въпроси за значението на „Мис Вселена“ и за това от какво се нуждае светът от своите лидери.

Барето беше попитана коя човешка ценност не бива да бъде губена в ерата на изкуствения интелект. Тя отговори на испански, че технологията трябва да се използва отговорно.

„Ако изкуственият интелект поставя ценностите ни под риск, тогава те никога не са били истински ценности. Ценностите се откриват в постоянството между това, което казваме, и това, което правим, особено когато е трудно да ги отстояваме“, каза Барето.

Първа подгласничка стана Мелиса Нунес от Доминиканската република, а втора – Клара Вегас от Венецуела.

Финалът премина спокойно, но конкурсът остана белязан от спорове

Бляскавата церемония в Сан Хуан премина без сериозни инциденти, но тазгодишното издание беше предшествано от поредица проблеми. Участнички от Непал и пет африкански държави, сред които дебютантките Южен Судан и Република Конго, отпаднаха заради трудности или забавяне при получаването на американски визи.

Делегатки от Индонезия, Лаос, Малайзия, Сингапур, Тайланд и Виетнам също не участваха. Причината беше договорен спор между организацията „Мис Вселена“ и тайландския бизнесмен Науат Ицсарагрисил, който ръководи квалификационни конкурси в шест държави от Югоизточна Азия.

През май организаторите на „Мис Франция“ оттеглиха своята представителка в знак на протест срещу финала през 2025 г. Тогава съдията Омар Харфуш напусна конкурса три дни преди церемонията и заяви, че резултатите са били предварително определени от неофициално жури. Той обвини още миналогодишната победителка Фатима Бош, че е спечелила заради предполагаеми бизнес връзки между баща ѝ и съсобственика на конкурса Раул Роча Канту.

Роча Канту и организацията отхвърлиха обвиненията. Въпросите около оценяването обаче останаха, след като съставът на журито беше обявен едва ден преди финала. Одиторската компания „Ърнст енд Янг“, която преди е предавала резултатите на домакините в запечатан плик, не е участвала в конкурса от три години.

Шеста титла за Пуерто Рико

С победата на Барето Пуерто Рико вече има шест титли „Мис Вселена“. Само Съединените щати и Венецуела са печелили конкурса повече пъти.

Сан Хуан беше домакин на финала за четвърти път в 75-годишната история на конкурса. Предишните издания в Пуерто Рико са били през 1972, 2001 и 2002 г. През 2001 г. местната представителка Денис Киньонес също спечели титлата пред родна публика.

Конкурсът продължава да има значителна публика сред латиноамериканските общности. Телемундо съобщи, че испанското излъчване на финала през 2025 г. е било гледано от 2,6 милиона души спрямо 2,1 милиона зрители година по-рано.

Източници: cnn.com