Когато името на Дженифър Барето прозвучава в залата „Колизео де Пуерто Рико Хосе Мигел Агрелот“, домакинската публика избухва в аплодисменти. На 24 ноември 27-годишната представителка на Пуерто Рико е коронясана за „Мис Вселена 2026“ на 75-ото издание на конкурса.

Победата носи на острова шестата титла в историята му. Преди Барето короната са печелили Марисол Маларет през 1970 г., Дебора Карти-Деу през 1985 г., Даянара Торес през 1993 г., Денис Киньонес през 2001 г. и Зулейка Ривера през 2006 г.

Барето е първата омъжена жена и първата майка, спечелила „Мис Вселена“. Тя има една дъщеря, а победата ѝ идва след промяната в правилата на конкурса, която от 2023 г. позволява участието на омъжени жени и майки.

От психологията до армията на САЩ

Пътят на Барето към международната сцена не започва с конкурси за красота. Преди участието си в „Мис Вселена Пуерто Рико“ тя не е имала опит в подобни надпревари. Образованието ѝ е свързано с психологията и социалната работа — има бакалавърска степен по психология и магистърски степени по психология и социална работа.

Подготвяла се е и в области като оценка на нуждите на общността, работа с травми, закрила на детето, домашно насилие и превенция на самоубийствата. През 2021 г. започва работа във Форт Кавазос, Тексас, като педагог и специалист по кризисни ситуации към Програмата за подкрепа на семейството.

В тази роля Барето подкрепя жертви на домашно насилие и насилие над деца, работи със семейства на военнослужещи и участва в обучението на ръководни кадри по стратегии за превенция и интервенция. По-късно става специалист по превенция, като се занимава с оценка на нуждите на военните общности и разработване на планове за подобряване на тяхното благосъстояние.

Короната като продължение на каузата

Барето представя участието си в конкурса не като начало, а като разширяване на вече съществуваща работа в полза на другите. В интервю за списание „Хола!“ тя казва, че иска да използва платформата на „Мис Вселена“, за да насочва внимание към социални каузи и да достига до повече хора.

Тя говори и за мястото на изкуствения интелект в ежедневието. Според Дженифър Барето технологиите трябва да се използват отговорно и да не изместват човешките ценности.

След коронацията новата „Мис Вселена“ заявява пред агенция Асошиейтед прес: „Готова съм да работя.“ С победата си тя прекъсва 20-годишното чакане на Пуерто Рико за нова титла и превръща професионалния си опит в част от посланието на короната.