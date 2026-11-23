Малка геомагнитна буря е възможна на 27 ноември, когато Центърът за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ прогнозира максимален планетарен Кр индекс 5. По скалата на NOAA тази стойност съответства на буря от клас G1.
В 27-дневната прогноза, издадена от NOAA, за 23 ноември е посочен Кр индекс 4, за 24 и 25 ноември – 2, а за 26 ноември – 4. След очаквания пик на 27 ноември стойността трябва да се понижи до 4 на 28 ноември и до 3 на 29 ноември.
Това е обобщението на данните в прогнозната таблица на NOAA за периода. При Кр индекс 5 се класифицира малка геомагнитна буря. NOAA посочва, че при такова ниво са възможни слаби колебания в електрическите мрежи, незначителни въздействия върху сателитни операции и полярни сияния във високите географски ширини.
За останалите дни от седмицата прогнозата е под прага за геомагнитна буря по скалата на американската служба. Стойност 4 се определя като повишена геомагнитна активност, но не като буря от клас G1 или по-висок.
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