Още 10 прерийни кучета пристигнаха в Зоопарк Бургас. Новите обитатели са социални, любопитни и игриви, а активността им през деня ги прави лесни за наблюдение от посетителите, съобщават от зоопарка.
„Това са дребни бозайници, които впечатляват не само с интересната си външност, но и с изключително социалния си характер. Новите обитатели обичат вниманието, бързо проявяват интерес към заобикалящата ги среда и с поведението си несъмнено ще привлекат симпатиите на посетителите“, обясняват от Зоопарк Бургас.
Въпреки името си прерийните кучета нямат общо с домашните кучета. Те са гризачи, произхождат от Северна Америка и са близки родственици на мармотите. Животните принадлежат към семейство Катерицови, в което се класифицират и мармотите.
Една от отличителните им особености е начинът, по който общуват. Прерийните кучета използват различни звукови сигнали, за да предупреждават останалите членове на групата при приближаваща опасност. Сигналите могат да съдържат информация за вида на хищника и посоката, от която идва заплахата.
Когато се срещнат, две прерийни кучета често допират муцуните си. На пръв поглед жестът напомня целувка, но е част от социалното им поведение и помага на животните да разпознават членовете на своята група.
Прерийните кучета са активни през деня. Те изследват околността, припичат се на слънце и прекарват време заедно, което дава възможност на посетителите да наблюдават отблизо тяхната общителност и любопитство.
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