Бритни Спиърс пусна поредното горещо ВИДЕО

Певицата Бритни Спиърс често радва милионите си последователи в Instagram с кратки модни дефилета.

Освен че „разхожда“ различни тоалети пред камерата, блондинката обича да демонстрира и завидната си фигура.

Този път изпълнителката на „Baby One More Time” пусна кратко домашно видео, в което под звуците на песента „Feel It Still“ сменя няколко тоалета и се забавлява пред камерата.