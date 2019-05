Нов гигантски подводен вулкан разкрива нови тайни

Учени от Института по геофизика в Париж откриха един от най-големите подводни вулкани, като по този начин идентифицираха източника на загадъчната сеизмична активност, която бе регистрирана през ноември 2018 г. между Мадагаскар и източния африкански бряг, съобщава Life Science.

Вулканът се издига на височина от 0,8 км над морското дъно.

За първи път учените разполагат с доказателства, че материалът от преходната зона на Земята може да спомогне за създаването на вулкани.

Пластът, известен като преходна зона, се крие в мантията на Земята между 400 и 640 км под земната кора. Тази зона е богата на вода, кристали и разтопени скали. Проучването, публикувано в списанието Nature, установява, че тези супер-материали могат да се просмучат на повърхността и да образуват вулкан.

Бучене на свръхниска честота бе доловено от сеизмографи в целия свят. Сеизмичните вълни обикновено се регистрират на няколко честоти. Освен това учените не са открили признаци на характерна за земетресенията сеизмична активност.



Учените обясняват феномена с появата на подводен вулкан, разположен на 50 км от източния бряг на остров Майот.

Scientists Thought There Were Two Ways Volcanoes Form. They Just Found Another Hiding Under Bermuda. https://t.co/lfDLtaHm57 pic.twitter.com/i4sREFuHX4