Мария Илиева се стопи

Броени дни до старта на турнето ми "Всичко - най-доброто от Мария Илиева"! 09.07. - ПЛОВДИВ, Античен театър 14.07. - БУРГАС, Летен театър 16.07. - ВАРНА, Летен театър 22.10. - СОФИЯ, зала 1 НДК Вече съвсем нямам търпение! Събрах много вдъхновение, слънчеви лъчи и музика .... И имам наааай-прекрасната публика на света !!! Много ви обичам 💓💓💓 Продължавайте да се снимате с билетите от концертите и да тагвате официалните ми профили. Скоро ще избера по един от вас във всеки град, за да му изпея лично по време на концерта любимата му моя песен! ———————————————————————Тези фантастични снимки са дело на скъпите ми @koko_krastev - фотография, @imboyan - стил, @elizapopovamakeup - грим. Този път Жори @georgi_petkov ни пращаше вдъхновение и добри мисли от екзотични места🤣

