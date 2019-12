Българските звезди, които станаха майки през 2019 (ВИДЕО)

Светли празници, приятели! Ето и нашата първа Коледа тримата заедно и първата Коледа на Бест Батинков! Бъдете здрави и благословени! Бъдете благодарни, добри и мили, с тези които ви обичат и дават всичко за вас! Бъдете усмихнати и позитивни! Нека е светло в душите и сърцата ни! Бъдете благородни и ценете и обичайте важните за вас хора! Семейството е всичко! Весела Коледа! 👨‍👩‍👦❤️✨👑

