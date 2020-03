Това са най-влиятелните жени до лидера на Северна Корея (СНИМКИ)

Северна Корея е една от страните, известна с безмилостните си и фанатизирани лидери, които я управляват. За разлика от своя дядо Ким Ир-сен и баща си Ким Чен-ир, настоящия лидер на КНДР - Ким Чен-ун може би управлява с помощта на "сиви кардинали" в рокли. Както изглежда зад фигурата на диктатора стоят куп силни и властни жени, които лидерът на партията и нейн водач - Ким Чен-ун, само може да слуша.

За него се знае твърде малко, самият той представлява загадка за световната общественост заради строго контролираните новини, които излизат от страната.

Оказва се, че въпреки привидната си мощ, той е силно повлиян от няколко могъщи жени, а вестник Telegraph изброява петте най-влиятелни от тях.

И Сол-джу

След като през 2011 г. Ким Чен-ун пое властта, се ожени за И Сол-джу, загадъчна момиче на двадесетина години (последните данни за нея са оповестени официално около 2013 г.). Според някои спекулации, тя е била избрана за първа дама, защото физически напомняла на съпругата на вечния президент и основател на Северна Корея, отдавна починалия Ким Ир-сен. Преди брака тя пяла в любимия оркестър на покойния „скъп владетел“ Ким Чен-ир.

