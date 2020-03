СНИМКАТА на дядо и внуче, която разплака света по време на пандемията

Една снимка обиколи света и няма човек, който да я е видял и да е останал безразличен.

Дядо за първи път видя внука си, но... само през прозореца заради опасността от пандемията коронавирус.

Историята е от Ирландия. Таткото на новороденото момченце много искал синът му да се запознае с дядо си, но поради коронавируса срещата трябвало да се проведе по различен начин от обикновено – само през прозореца.

Емоционалната сцена е заснета от сестрата на мъжа и публикувана в Twitter.

Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time 😭😭😭 pic.twitter.com/uyHHgBBXxb