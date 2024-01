За пръв път заснеха новородена бяла акула край бреговете на Калифорния (СНИМКИ+ВИДЕО)

За пръв път беше забелязана новородена голяма бяла акула, дълга приблизително метър и половина, да плува край бреговете на Калифорния. Смята се, че новородената бяла акула е само на часове, когато учените я забелязват само на 100 метра от плажа в Санта Барбара.

Изследователи от Калифорнийския университет - Ривърсайд заснеха удивителната снимка, разкриваща как новороденото отделя ембрионалния си слой, предава Daily Mail.

Къде раждат големите бели акули винаги е било загадка, тъй като учените не са успели да проследят местоположението им, но на 9 юли 2023 г. късметът се усмихна на двама оператори, докато сканират района за акули.

ATTENTION MY SHARK LOVERS: JUST VERY RECENTLY WE MANAGED TO DISCOVER A NEWBORN GREAT WHITE SHARK FOR THR FIRST TIME



IT'S SOO CUTE LOOK AT IT TINY BABY AWWW WITS SO CUTE MWA I LOVE IT IT'S SOO CUTE pic.twitter.com/BCEe27jcWn