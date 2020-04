Древна гора край Южния полюс растяла преди 90 млн. години (СНИМКИ)

Древна гора се е извисявала на най-студения континент на планетата е наши дни - Южния полюс. Обширната дъждовна гора е растяла в Антарктида преди около 90 милиона години. Това показват резултатите от ново изследване публикувано в списание Nature.

На останки от умерената дъждовна гора се натъкнали учени при анализ на седименти от океанското дъно, събрани близо до ледника Пайн айлънд в западната част на Антрактида.

В утайките те открили фосилизирани части от дървета и горска почва - следи от древна дъждовна гора, съобщава агенция UPI.

Сеизмични данни навеждаха на мисълта, че пластът седименти е уникален, но учените не очаквали да попаднат на останки от гора от периода креда.

Once upon a time, there was a swampy rainforest near the bottom of the world. https://t.co/gPR5fNO6F8

"Откриването на този добре съхранен пласт горска почва е като печалба от лотарията. Не знаехме за съществуването му по-рано", заяви експертът по палеоекология Улрих Салзман от университета на Нортъмбрия в Англия.

Сред пластовете седименти Салзман и колегите му открили корени, полен, спори и останки от цъфтящи растения. Учените използвали различни останки от растения, за да си създадат цялостна представа за древната гора в Антарктида.

When dinosaurs roamed the Earth 90 million years ago, the planet was much warmer, including Antarctica at the South Pole. But in a surprising twist, researchers have discovered evidence that Antarctica also supported a swampy rainforest at the time. https://t.co/sOMc2escJh