Мелания Тръмп направи важно съобщение за COVID-19 (СНИМКА)

Светът продължава да чака с нетърпение ужасяващият коронавирус, който взе хиляди жертви, най-накрая да си отиде. С цел защита на всички от пренасянето на заразата се появиха много новини за това дали трябва да носим защитна маска.

На фона на всичко това първата дама на САЩ Мелания Тръмп, която е световноизвестна със забележителния си стил на обличане, реши да сложи маска и с това да вдъхнови всички да направят същото. Но зад това нейно действие се крие много важен детайл.

„Докато Центърът за контрол и превенция на заболяванията продължава да изучава разпространението на COVID-19, той препоръчва на хората да носят предпазни маски на публични места, където е трудно да се спазват правилата за социална дистанция“, написа в акаунта си в Twitter първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Освен това тя публикува и своя снимка с маска, за да мотивира съгражданите си да вземат предпазната мярка срещу коронавируса.

„Помнете, това не заменя важността на социалното дистанциране“, посочва още Мелания Тръмп.

По-рано президентът Доналд Тръмп заяви пък, че не иска да носи маска. Междувременно у нас носенето на маска стана задължително на обществени места.

As the CDC studies the spread of #COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings when social distancing can be hard to do. Remember, this does NOT replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/HRaQHFgXxn