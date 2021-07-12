Зоофилите искат да се присъединят към хомосексуалистите

Мъжете не понасят тези 5 грешки на жените в секса

Зоофилите вярват, че е приемливо да бъдете интимни с животно и искат движението LGTBQ+ да добави Z към името си. Месецът на гордостта приключи след четири седмици глобални шествия и тържества. В тях участваха: гей, бисексуални, странни, транс, де-транс, асексуални и други маргинализирани общности, пише dnesplus.bg.

Една група, която до голяма степен беше обявена за не добре дошла в общността на ЛГБТ, е зоофилската. Кои са те - това включва хора, които имат сексуално влечение към животни, въпреки че това не винаги може да бъде предприето. Самата зоофилска общност проведе свой собствен празник на гордостта, който тази година беше от 1 до 7 юли.

Има и две други свързани идентичности, обичащи животните - терианци и кожухари. Първите са хора, които чувстват, че имат нечовешки елемент, духовно или психологически., докато вторите харесват само определени животни.

Някои носят животински костюми и маски, за да отпразнуват своята идентичност, докато някои терианци и кожухари също са зоофили. Много от трите общности избягват публичността поради автоматичното предположение, че се сношават с животни.