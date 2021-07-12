Зоофилите искат да се присъединят към хомосексуалистите

Зоофилите вярват, че е приемливо да бъдете интимни с животно и искат движението LGTBQ+ да добави Z към името си. Месецът на гордостта приключи след четири седмици глобални шествия и тържества. В тях участваха: гей, бисексуални, странни, транс, де-транс, асексуални и други маргинализирани общности, пише dnesplus.bg.
Една група, която до голяма степен беше обявена за не добре дошла в общността на ЛГБТ, е зоофилската. Кои са те - това включва хора, които имат сексуално влечение към животни, въпреки че това не винаги може да бъде предприето. Самата зоофилска общност проведе свой собствен празник на гордостта, който тази година беше от 1 до 7 юли.
Има и две други свързани идентичности, обичащи животните - терианци и кожухари. Първите са хора, които чувстват, че имат нечовешки елемент, духовно или психологически., докато вторите харесват само определени животни.
Някои носят животински костюми и маски, за да отпразнуват своята идентичност, докато някои терианци и кожухари също са зоофили. Много от трите общности избягват публичността поради автоматичното предположение, че се сношават с животни.
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Коментиран от #26, #68
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Коментиран от #18
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Коментиран от #91
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До коментар #6 от "Освалдо Риоз":
Аз имам кучка. А жената е учителка.
Коментиран от #70
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Коментиран от #60
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До коментар #58 от "Спас от Тексас":
Със сигурност си благороден елен с хубави големи рога
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До коментар #2 от "Верно ли":
Споко.....има още доста свободни букви от азбуката.😀
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Коментиран от #86
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Коментиран от #87
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Коментиран от #93
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До коментар #69 от "Йозеф":
Какво значи кьопек бе, пиши на български!
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До коментар #74 от "въпросче":
Абе да сложат някаква снимка там, та да те привлече...
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ТИ ЕБА_МАЙКАТА_ПРОСТА_ДЕТО НЕ Е НАПРАВИЛА_АБОРТ АМИ ТЕ Е
РОДИЛА ТАКАВА НЕЩАСТНА_КУРВА ДА СЕ ЧУДИШ НА КОГО_ХУЯ ДА
НАЛАПАШ_ПО ЦЯЛ ДЕН
ДА ЕБА_И_БУКЛА ТИ МРЪСЕН_ДА_ЕБААА
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До коментар #24 от "БПФ":
Тъкмо по-лесно да бъдат изметени.
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До коментар #84 от "Грета Тунберг":
Аз се казвам Марко и не съм от Норвегия , живея на къра при желание от твоя страна мога да те кача няколко пъти!
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