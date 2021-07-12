ФАКТИ.БГ
Новини
»
Любопитно
»
Зоофилите искат да се присъединят към хомосексуалистите

Зоофилите искат да се присъединят към хомосексуалистите

Хората, които изпитват сексуални влечения към животни, искат да станат част от ЛГБТ

Публикувана: 12 Юли, 2021 00:30
93 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 5856
Зоофилите искат да се присъединят към хомосексуалистите
Снимкa: Shutterstock
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 1.7 от 40 гласа.
Подобни новини
  • Мъж с рядкосрещана фрактура на пениса след секс със съпругата си 13 Юли, 2021 00:30
  • Мъжете не понасят тези 5 грешки на жените в секса 11 Юли, 2021 00:30
  • Какво животно си според зодията? 8 Юли, 2021 20:31
  • Вижте необичайните родови и сексуални обичаи на чукчите 9 Юли, 2021 00:30
  • Ето през кой месец хората правят най-много секс 7 Юли, 2021 00:30

Зоофилите вярват, че е приемливо да бъдете интимни с животно и искат движението LGTBQ+ да добави Z към името си. Месецът на гордостта приключи след четири седмици глобални шествия и тържества. В тях участваха: гей, бисексуални, странни, транс, де-транс, асексуални и други маргинализирани общности, пише dnesplus.bg.

Една група, която до голяма степен беше обявена за не добре дошла в общността на ЛГБТ, е зоофилската. Кои са те - това включва хора, които имат сексуално влечение към животни, въпреки че това не винаги може да бъде предприето. Самата зоофилска общност проведе свой собствен празник на гордостта, който тази година беше от 1 до 7 юли.

Има и две други свързани идентичности, обичащи животните - терианци и кожухари. Първите са хора, които чувстват, че имат нечовешки елемент, духовно или психологически., докато вторите харесват само определени животни.

Някои носят животински костюми и маски, за да отпразнуват своята идентичност, докато някои терианци и кожухари също са зоофили. Много от трите общности избягват публичността поради автоматичното предположение, че се сношават с животни.

Поставете оценка на статията:
Оценка 1.7 от 40 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
ПУБЛИКУВАЙ
Коментари към статията
Зоофоб
1 00:32
 
12.07.21 Отговор
Добре дошли в ЕС! Дори премиерите са животни!

Оценка:
-4 +124

Верно ли
2 00:32
 
12.07.21 Отговор
Хахахахахаааааааааа, моляяяя??? Некрофилите нема ли и те да искат?

Коментиран от #26, #68


Оценка:
-1 +127

Нека
3 00:34
 
12.07.21 Отговор
Пред взвода всички са равни.

Оценка:
-0 +52

4 00:34
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
5 00:35
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
6 00:35
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
7 00:36
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
даааа
8 00:36
 
12.07.21 Отговор
А педофилите, кога?

Оценка:
-2 +66

9 00:38
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
10 00:38
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
Анон
11 00:39
 
12.07.21 Отговор
Очаквано. Скоро и педофилите ще искат

Оценка:
-0 +51

Магаре
12 00:39
 
12.07.21 Отговор
Ще я оправя тази на снимката от всякаде.

Оценка:
-3 +23

13 00:39
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
Соросоид
14 00:40
 
12.07.21 Отговор
Ние зоофилите също имаме права !!

Коментиран от #18


Оценка:
-5 +28

15 00:40
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
дедо
16 00:40
 
12.07.21 Отговор
Цялата дандания за ЛГБТ е, накрая, педофилията да се приеме за нормално явление. В някои страни тихомълком това вече се приема за норма, щом е по взаимно съгласие... Такива като Епстайн се множат лавинообразно.

Оценка:
-0 +57

17 00:41
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
18 00:41
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
19 00:42
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
20 00:43
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
21 00:43
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
22 00:44
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
4672
23 00:44
 
12.07.21 Отговор
А некрофилите кога ? 😆😆😆

Оценка:
-0 +18

БПФ
24 00:46
 
12.07.21 Отговор
Всичката противоестественическа гнъс на едно място !!!

Коментиран от #91


Оценка:
-1 +36

25 00:55
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
26 00:56
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
27 00:57
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
28 00:59
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
29 01:00
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
DrivingPleasure
30 01:01
 
12.07.21 Отговор
Пуснете ги и тях бе! всички откачени трябва да са на едно място!

Оценка:
-0 +36

31 01:01
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
32 01:05
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
33 01:06
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
34 01:07
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
Един
35 01:07
 
12.07.21 Отговор

До коментар #6 от "Освалдо Риоз":


Аз имам кучка. А жената е учителка.

Коментиран от #70


Оценка:
-1 +14

36 01:09
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
37 01:10
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
педофилите
38 01:10
 
12.07.21 Отговор
отдавна са част от тези извратеняци те са основателите на това движение

Оценка:
-0 +27

39 01:11
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
40 01:12
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
41 01:13
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
42 01:16
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
43 01:17
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
44 01:19
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
45 01:20
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
46 01:20
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
47 01:21
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
48 01:23
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
49 01:25
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
50 01:25
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
51 01:27
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
52 01:27
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
53 01:27
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
54 01:28
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
az #Победа76
55 01:29
 
12.07.21 Отговор
А догодина чакайте педофилите, некрофилите и канибалите!

Оценка:
-1 +28

56 01:30
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
57 01:34
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
Спас от Тексас
58 02:20
 
12.07.21 Отговор
Мойта жена е кучка, спадам ли и аз към зоофилите?

Коментиран от #60


Оценка:
-0 +26

Председател на партия Играещите тояги
59 02:23
 
12.07.21 Отговор
Чакам какво е мнението за тези на Рамзан Кадиров от Чечня както и мнението разбор на психолози,също и на Жириновски

Оценка:
-2 +12

Ти със
60 02:26
 
12.07.21 Отговор

До коментар #58 от "Спас от Тексас":


Със сигурност си благороден елен с хубави големи рога

Оценка:
-0 +18

61 02:32
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
62 02:33
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
Мръсния Фикри
63 02:53
 
12.07.21 Отговор
Пак ги изложиха, но такива нямат срам, какво значение за тях, дали животно-..човек,,или наистина животно - пълен отврат......!

Оценка:
-1 +15

64 02:59
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
65 03:24
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
66 03:27
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
67 04:40
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
Jacques Yves Moineau
68 04:49
 
12.07.21 Отговор

До коментар #2 от "Верно ли":


Споко.....има още доста свободни букви от азбуката.😀

Оценка:
-0 +7

Йозеф
69 06:08
 
12.07.21 Отговор
За това самотните лелки прибират кьопеците от улиците и ги защитават яростно.

Коментиран от #86


Оценка:
-1 +12

70 06:11
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
71 06:58
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
хаберих
72 06:59
 
12.07.21 Отговор
Нищо ново под Слънцето. Содом и Гомор ще се завърнат. Германките с голи гърди по улиците са казали,че гърдите им нямат пол. Искали да се разхождат голи в парка.

Оценка:
-1 +16

Танас воевода
73 06:59
 
12.07.21 Отговор
Да е жива и здрава козата и нейната братовчедка овцата.

Оценка:
-1 +11

въпросче
74 07:00
 
12.07.21 Отговор
Коя от тези двете кукли на снимкато е зоо-обектът? Че нещо не разбрах?

Коментиран от #87


Оценка:
-1 +16

Баш войвода
75 07:02
 
12.07.21 Отговор
И на Баце зайците

Оценка:
-2 +10

Танас воевода
76 07:19
 
12.07.21 Отговор
На Макрон Дека ке го пишеме.

Оценка:
-1 +11

нико
77 07:34
 
12.07.21 Отговор
Света на дивия капитализъм се е изродил . Какво правим там ?

Оценка:
-1 +14

78 07:48
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
79 08:33
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
80 09:14
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
81 09:29
 
12.07.21
Този коментар е премахнат от модератор.
Хасан
82 09:46
 
12.07.21 Отговор
Боклуции..овчарите си оправят кози и овце ама от недоимък

Оценка:
-1 +2

Грета Тунберг
83 10:20
 
12.07.21 Отговор
Моят гадже гост норвежеца вместо да ползва мен, качва козите.

Оценка:
-1 +3

Грета Тунберг
84 10:21
 
12.07.21 Отговор
Моето гадже гост норвежеца вместо да ползва мен, качва козите.

Коментиран от #93


Оценка:
-1 +5

Тоз норвежец
85 13:27
 
12.07.21 Отговор
За нищо не става, дори и за хипопотама....последния си пада по стари дядовци, не по млади....!

Оценка:
-0 +0

АБВГД
86 14:29
 
12.07.21 Отговор

До коментар #69 от "Йозеф":


Какво значи кьопек бе, пиши на български!

Оценка:
-0 +1

Така де
87 14:30
 
12.07.21 Отговор

До коментар #74 от "въпросче":


Абе да сложат някаква снимка там, та да те привлече...

Оценка:
-0 +2

МЛАДОЖЕНЕЦА
88 15:11
 
12.07.21 Отговор
ВЕНЕЛИНООО, ПРОСТА_ПУТКОО, ЩО ТИРЕШ МА_КУРВО_ДОЛНА?

ТИ ЕБА_МАЙКАТА_ПРОСТА_ДЕТО НЕ Е НАПРАВИЛА_АБОРТ АМИ ТЕ Е

РОДИЛА ТАКАВА НЕЩАСТНА_КУРВА ДА СЕ ЧУДИШ НА КОГО_ХУЯ ДА

НАЛАПАШ_ПО ЦЯЛ ДЕН

ДА ЕБА_И_БУКЛА ТИ МРЪСЕН_ДА_ЕБААА

Оценка:
-2 +4

Русенец
89 15:48
 
12.07.21 Отговор
Това, някой от коментиращуте тук, го беше предсказал преди година, че скоро ще стане.

Оценка:
-1 +2

Гост
90 15:49
 
12.07.21 Отговор
Скоро и п€д0филите и н€кр0филите.

Оценка:
-1 +1

Гост
91 15:50
 
12.07.21 Отговор

До коментар #24 от "БПФ":


Тъкмо по-лесно да бъдат изметени.

Оценка:
-1 +2

морски
92 08:20
 
13.07.21 Отговор
Каква зоофилия, сексуален контакт със животни. Спорен въпрос е дали е парафилия,зооерастия или бестиофилия. Кажете си го направо с най старото название содомия!

Оценка:
-0 +1

Марко
93 08:27
 
13.07.21 Отговор

До коментар #84 от "Грета Тунберг":


Аз се казвам Марко и не съм от Норвегия , живея на къра при желание от твоя страна мога да те кача няколко пъти!

Оценка:
-0 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.


Още новини
Ловци на бисери
Владислав Златинов
Владислав Златинов от Локомотив (Горна Оряховица) в коментар за първенството
С времето ще играем все по-добре"

Още бисери
ТОП 5

RSS емисии     Към мобилната версия
България Свят Мнения Разследвания Бизнес Имоти Авто Технологии Крими Спорт Любопитно Култура Конфликт Видео Анкети
  • e партньор в България на
© Резон Медиа 1993-2021
  | За Реклама Правила Контакти Карта на сайта Работа Времето Вицове
За нас