Поредно разочарование от кралската двойка (СНИМКА)

Точно преди година принц Хари и Меган Маркъл подписаха договор със стрийминг платформата Spotify за продуциране и водене на подкастове. Двамата сложиха подписите си под сума от над 20 милиона долара, която да им даде възможност да си стъпят на краката, докато градят нов живот зад океана.

За изминалите 12 месеца обаче херцогът и херцогинята не демонстрираха очакваната продуктивност и в актива си имат едва едно записано 35-минутно предаване, и то за миналогодишните коледни и новогодишни празници.

Шефовете на Spotify определено не са въодушевени от този развой на събитията. Договорът с кралската двойка бе оповестен със смелата заявка за година, изпълнена с интересно съдържание, създадено от тях. Но явно нечии сметки са излезли криви.

Meghan and Harry have not made podcast in a year despite £18million deal with Spotify https://t.co/CrbzOIN45Y pic.twitter.com/cYy9F9QeRg