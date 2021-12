Били Айлиш на 20 години

Били Айлиш празнува втори юбилей: в събота тя навърши 20 години и е на крачка от пълнолетие. Макар и в крехка възраст, тя има солидно присъствие на сцената и още по-сериозни авоари - 5 награди "Грами" и 53 млн. долара.

Родена е в Лос Анджелис, в семейство на творци. Родителите ѝ са актрисата и сценаристката Маги Беърд и актьорът Патрик О'Конъл, и двамата са и музиканти. Айлиш има ирландски и шотландски корени. Били е кръстена на дядо си по майчина линия, Бил Беърд, който починал преди тя да се роди. Средното ѝ име Айлиш е ирландската форма на Елизабет. Израства в квартала Хайланд парк, слушайки "The Beatles", "Green Day", Аврил Лавин и Джъстин Бийбър, пише сайтът life.dir.bg.

Тя е на домашна форма на обучение и се присъединява към Детския хор на Лос Анджелис на осем години. На единадесет години започва да пее и да пише собствените си песни, следвайки големия си брат Финиъс О'Конъл, който тогава вече изпълнява и продуцира парчета с групата си. Тя е първият артист, роден през 21-ви век, оглавил Billboard 200".

През 2020 г. Били Айлиш стана най-младият човек, включен в списъка на "Forbes Celebrity 100", с приходи от 53 милиона долара. През септември 2020 г. пусна колекция със своя марка укулеле съвместно с компанията производител на китари "Fender". Има линия дрехи съвместно с "Freak City", през ноември пусна и свой парфюм, озаглавен "Айлиш".

Снимка Архив: ЕРА/БГНЕС

Грамофончетата, които притежава са за: най-добър изпълнител за годината (2020 г.), песен на годината (2020 г.) - "Bad guy", албум на годината (2020 г.) -" When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", запис на годината (2020 г.) - "Bad guy" и най-добър нов изпълнител (2020).

През 2019 г. тя обясни, че държала хората да я взимат на сериозно и затова е изглеждала плашещо. Да ги респектира. В един момент ѝ писнало да бъде "зловещо, странно, страховито момиче". Били Айлиш обяснява, че носи широки, развлечени дрехи, защото не иска хората да обсъждат тялото ѝ.

"Винаги съм правила, каквото си искам и винаги съм бил точно това, което съм. Момичетата и жените със силно присъствие, са мразени от обществото. Ако си момиче с мнение, хората те ненавиждат. Все още има хора, които се страхуват от успешни жени, а това е толкова тъпо. Мразя да се усмихвам. Кара ме да се чувствам слаба, безсилна, малка. Винаги съм бил такава. Не се усмихвам на нито една снимка. Хората се ужасяват от мен и аз искам да бъде така".

Пред Хауърд Стърн, Айлиш разказа преди дни, че гледането на порно увредило мозъка ѝ. Тя също така сподели за това как е преболедувала Covid-19 по-рано тази година, въпреки че е ваксинирана. "Не умрях, но това не отменя колко гадно беше. Просто ужасно. Ваксината е нещо удивително. Благодарение на нея родителите ми, брат ми Финиъс и приятели не се заразиха", каза тя, добавяйки, че не е била добре в продължение на почти два месеца.

Били все още понякога нощува в дома на родителите си, в детската си стая, за да е близо до тях. Тя сподели, че страда от синдром на Турет, изразяващ се в двигателни и речеви тикове, депресия и е правила опит за самоубийство.

Снимка Архив: ЕРА/БГНЕС

Били има и успешна обществена дейност. Тя е част от кампанията на "Ad Council" - "Seize the Awkward", която представлява серия от послания за осведомеността за психичното здраве. Айлиш е отгледана като вегетарианка и е редовен застъпник в социалните медии за правата на животните и веганството, и наред с други критикува производството на млечни продукти, вълна, и кожа от норка. През 2019 г. тя спечели наградата на PETA "Best Voice for Animals" за нейния онлайн активизъм. През март 2020 г. Айлиш насърчи феновете онлайн да гласуват за президентските избори в САЩ и обяви, че подкрепя президентската кампания на Джо Байдън. През ноември 2021 г. Айлиш даде разрешение на организацията с нестопанска цел "CoralWatch" да използва нейната песен "Ocean Eyes" като част от кампания в социалните медии за повишаване на информираността за Големия бариерен риф в Австралия.

След успеха на "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Били и Финиъс решават да направят втори албум - "Happier than ever". През 2021 г. Айлиш се снима във филма "The World's a Little Blurry". Относно романтичните пориви на душата, известно е да е излизала само с рапъра Брандън Адамс.

Снимка Архив: ЕРА/БГНЕС