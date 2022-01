Кои са храните, които забавят стареенето при...

Диетолозите назоваха продукти, които ще помогнат на мъжете след 50 години да забавят процеса на стареене, мнението им е цитирано от изданието Eat This Not That! ("Яж това, а не онова") Диетоложката Рейчъл Файн посъветва добавянето на авокадо към диетата. Този продукт съдържа мазнини и витамини, които осигуряват антиоксиданти и фитохимикали за удължаване на младостта.

"Мъжете трябва да ядат разнообразни храни, богати на пробиотици, за да забавят процеса на стареене", каза специалистката по чревно здраве Кара Ландау.

Тя препоръчва да ядете аспержи по-често и под всякаква форма: печени, пържени или на пара. Той е богат на пробиотици, които насърчават растежа на полезни бактерии в червата. Диетоложката Джанет Коулман обясни, че с напредването на възрастта тялото произвежда все по-малко есенциални мастни киселини за здравето на кожата, така че след 50-годишна възраст е особено важно да избираме храни с високо съдържание на омега-3. Тя предлага да се яде риба по-често.

Според нея сьомгата, атлантическата скумрия, треската, херингата и рибата тон сред най-полезните видове риба. Специалистката Мариса Мешулам нарече консумацията на зелени зеленчуци един от най-добрите начини за забавяне на стареенето.

Спанакът, къдравото зеле и руколата са богати на витамин К, който има противовъзпалително действие върху организма. Може да бъде полезен при заболявания, свързани с възрастта, като сърдечно-съдови заболявания, остеоартрит и остеопороза. Мешулам също посъветва да се включат ядки като бадеми в диетата, тъй като те съдържат витамин Е, за който е известно, че поддържа кожата здрава и млада и предотвратява мимическите линии.

Не забравяйте за горските плодове и плодовете, допълва диетоложката, те също са богати на антиоксиданти и ще помогнат за поддържане на кожата млада. Ако не е възможно да се ядат пресни плодове, Мешулам предлага закупуване на натурални ягодоплодни блокчета.

По-рано американскакта диетоложка Триста Бест назова храни, които забавят стареенето на организма след 50 години. Един такъв продукт е авокадото, което може да се използва в голямо разнообразие от ястия - от сандвичи до омлети.