Джим Кери на 60

Джим Кери поддържа чувството си за хумор живо и убеди за пореден път последователите си в това със забавен клип, който публикува по случай 60-ия си рожден ден в понеделник.

Великолепният комик си пожела честит рожден ден: "Аз съм на 60 и съм секси!" казва той, прегъвайки устни, за да се ваправи на беззъб старец. Добави, че тази вечер ще е на крем от царевица и нектар от праскови. Облечен със сива небрежна тениска, той честити рождения ден и на майка си и казва за себе си "I'm old but I'm gold!".

It’s ma birthday! Whoohoo! I’m old but I’m gold! I Love you all!!! 🙏🌈❤️ pic.twitter.com/WvFtbMty80