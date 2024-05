Почина звезда от "Игра на тронове" и "Торчууд"

Преди два от този свят си е отишъл актьорът Иън Гелдър, участвал в „Игра на тронове“ и „Торчууд“. 74-годишният артист е починал след битка с рака. Неговият съпруг, колегата актьор Бен Даниелс, обяви трагичната смърт във вторник вечерта.

В "Игра на тронове" Иън Гелдър изигра ролята на Кеван Ланистър - брат на краля Тивин Ланистър.

Ian Gelder, who played Kevan Lannister on Game of Thrones, has passed away at the age of 74 pic.twitter.com/3ZgCWiqnTZ