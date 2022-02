Ето кое е новото младо гадже на Илон Мъск (СНИМКИ)

Илон Мъск със сигурност не е човек, от когото очакваме да преживява тежко промените в личния си живот и да драматизира излишно. Затова и раздялата с последната жена до него - изпълнителката Grimes, се случи колкото изненадващо, толкова и цивилизовано и без разкриване на излишни подробности, пише lifestyle.bg

Няколко месеца след раздялата им обаче, Илон Мъск вече е с нова жена до себе си. Това е 27-годишната актриса Наташа Басет.

So what attracted actress, 27, who played Britney Spears to £172bn 50-year-old Elon Musk? https://t.co/ttp23apMyq