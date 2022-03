Принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън разкършиха тела в Белиз (ВИДЕО)

Херцогът и херцогинята на Кеймбридж показаха танцовите си умения в крайбрежното село Хопкинс в Белиз в неделя. Те са на карибско турне по случай платинения юбилей на кралица Елизабет Втора - 70 години откакто е на трона.

Докато разглеждаха Хопкинс, културния център на общността Гарифуна в Белиз, двамата се присъединиха към празненствата там, впускайки се в местния танц пунта. После опитаха ястието худуту.

Уилям дори направи няколко впечатляващи танцови движения с 57-годишна местна жена, Лора Качо, отбелязва "People", цитиран от dir.bg.

The Duke and Duchess of Cambridge have arrived in Hopkins #RoyalVisitBelize pic.twitter.com/9upmbPHylI