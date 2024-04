13 години любов: Уилям и Кейт празнуват годишнина от сватбата

Почитателите на кралското семейство споделиха своите пожелания към принца и принцесата на Уелс, които днес отбелязаха 13-ата годишнина от сватбата си.

41-годишният принц Уилям и 42-годишната Кейт Мидълтън се ожениха в Уестминстърското абатство през 2011 г., когато около 37 милиона души във Великобритания наблюдаваха сватбата.

За 13-те години оттогава те посрещнаха три деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

Тази сутрин стотици фенове побързаха да споделят своите пожелания към двойката в социалната мрежа X, известна преди като Twitter.

"Честита годишнина на принц Уилям и принцеса Катрин", написа един от тях.

Prince William and Kate Middleton celebrate 13th wedding anniversary as fans share well wishes online https://t.co/ZrG2J7krA0 pic.twitter.com/CBsUHRaYCJ