Вижте Дениз от "Ергенът" като абитуриентка (СНИМКА)

Очаквайте гости, така че подгответе се. Не ходете на многолюдни места, не са подходящи за вас днес. Не харчете пари за глупости и намерете малко време да си отдъхнете между празничните похапвания.

Не се впускайте в обсъждания и философски спорове. По-добре потърсете начин да балансирате желанията си и паричните възможности за забавления. Знаете, че денят не е работен и при това не е редно точно на този ден да се захващате със служебни задачи.

Козирог (23.12 -20.01)

Едва ли ще успеете да посетите всички, които сте си наумили, не че няма да ви стигнат козунаците и яйцата, просто времето ви ще е недостатъчно. Все пак Великден продължава още два дни, ако организирате добре всичко, може и да сколасате.