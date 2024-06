Под тежък обстрел! Руската авиация хвърли 3-тонна бомба срещу село в Украйна (ВИДЕО)

Руската армия за първи път използва на фронта авиобомба ФАБ-3000, тежаща над три тона и оборудвана с модул за планиране и корекция (УМПК), съобщават източници на държавната агенция ТАСС в силовите структури.

Кадри, показващи използването на бомбата, бяха публикувани от телеграм-канала Fighterbomber, близък до руските военни кръгове. Роб Ли, водещ западен военен експерт и старши научен сътрудник в базирания в САЩ Институт за изследвания на външната политика, също сподели видеото в своя акаунт в мрежата Х (бивш Twitter).

Според източника на ТАСС, целта на удара е била пункт за временно разположение на украинските военни в село Липци, Харковска област. На публикуваните кадри се вижда, че бомбата не попада в триетажната сграда, която вероятно е била целта, а избухва до нея.

Reportedly the first video of a Russian FAB-3000 UMPK glide bomb strike. https://t.co/C1NY8OXWMG https://t.co/VilUVEYlmJ pic.twitter.com/ob32zsPLL9