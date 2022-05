Изригването на вулкана в Тонга - най-голямата експлозия регистрирана някога

Изригването на вулкана в Тонга през януари е било най-голямата експлозия, регистрирана някога в атмосферата от съвременната апаратурата, предаде Би Би Си.

То е било много по-голямо, от което и да е друго вулканично събитие от 20-и век или от тестване на атомна бомба, проведено след Втората световна война.

Оценката е публикувана в научни статии в списание "Сайънс", като авторите са направили преглед на всички данни.

When the Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano erupted in January 2022, it affected the world... and space.



Hurricane-speed winds and unusual electric currents formed in the ionosphere.



📷: NASA, NOAA, NESDIS pic.twitter.com/9jwLMvy1bT