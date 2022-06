Бен Стилър се срещна с украински бежанци в Полша (СНИМКИ)

Холивудският актьор Бен Стилър, който е и посланик на добра воля към ООН, пристигна в полския град Жешов близо до границата с Украйна, за да се срещне с украински бежанци, съобщи РБК, позовавайки се на информация от акаунта в Туитър на Върховния комисариат за бежанците към ООН (UNHCR), пише в. Сега.

По думите на звездата от „Нощ в музея“ в Инстаграм, в навечерието на Световния ден на бежанеца 20 юни той е искал да се види и разговаря със семейства, чийто живот е бил преобърнат от войната и насилието в региона. „Милиони бяха принудени да напуснат домовете си, като над 90% са жени и деца. Тук съм, за да се уча, да споделям истории, които илюстрират човешкото въздействие на войната, и да призова за солидарност“, написа в социалната мрежа 56-годишният носител на награда „Еми“.

At the Medyka border in Poland I met families who fled the war in Ukraine, leaving loved ones behind, with no idea when they will be able to return home.

I’m so impressed w/@refugees representatives & how committed they are to supporting people on their journeys.#WithRefugees pic.twitter.com/buxUIIqilU