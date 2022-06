Транссексуалната дъщеря на Илон Мъск иска да скъса всички връзки с биологичния си баща

Транссексуалната дъщеря на Илон Мъск подаде молба за промяна на името в съответствие с нейната нова полова идентичност и защото „вече не живее и не иска да бъде свързвана с биологичния си баща по никакъв начин“.



Искане за промяна на името ѝ и нов акт за раждане, отразяващ новата ѝ полова идентичност, бяха подадени във Върховния съд на окръг Лос Анджелис в Санта Моника през април и наскоро това беше съобщено от медиите.



Ксавие Александър Мъск, който наскоро навърши 18 години, поиска промяна в признаването на пола от мъж на жена и промяна на името, според съдебните документи, достъпни на PlainSite.org.

