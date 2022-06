Кралица Елизабет II яхна кон в Уиндзор (СНИМКА)

Девет месеца след като е била посъветвана да спре да язди, Елизабет II яхна кон в Уиндзор. Припомняме, че 96-годишната кралица бе принудена да се придвижва с бастун вследствие на влошеното си здравословно състояние в края на миналата година.

Според информация в британските медии Нейно Величество сама се е противопоставила на препоръката на лекарите да не се качва на седлото. Това се случва ден след като е била видяна да ходи без бастуна. Неуточнени „проблеми с мобилността“ ѝ попречиха да присъства на някои събития от платинения ѝ юбилей този месец и често беше виждана да използва бастун по време на ангажименти. ю

"Кралицата отново се радва да бъде на своя кон. Фактът, че язди, е прекрасен знак след тревогите около нейното здраве. Да направиш това на 96 е доста забележително", споделя анонимен източник пред Sun, цитиран от woman.bg.

