Травис Баркър се моли за живота си, влезе по спешност в болница (СНИМКА)

Травис Баркър е бил откаран по спешност в болница в Калифорния, гърмят светските медии отвъд океана, пише life.dir.bg.

Барабанистът на "Blink-182" е сниман на носилка пред медицинския център "Cedars-Sinai" в Лос Анджелис във вторник със съпругата си Кортни Кардашиян, която била неотлъчно до него, според TMZ.

As #TravisBarker was rushed to hospital, #KourtneyKardashian was right by his side. https://t.co/az4al2SVrV