Рапърът Кодак Блек е арестуван за разпространение на наркотици

Рапърът Кодак Блек е арестуван в Южна Флорида за трафик на оксикодон и за притежание на наркотични вещества, съобщи Асошиейтед прес.

Изпълнителят, чието истинско име е Бил Капри, е настанен в затвор във Форт Лодърдейл, Флорида, където ще чака съдебно решение по искане за освобождаване под гаранция.

Rapper Kodak Black was arrested during a traffic stop in Florida, authorities said Friday https://t.co/puOaBVOaX0