Бен Афлек и Джей Ло планират грандиозна сватба за 25 милиона долара

Бен Афлек и Дженифър Лопес планират да организират мащабно тържество по случай сватбата си, твърди изданието Page Six, позовавайки се на проверени източници, предаде БГНЕС. За тази цел те се обърнаха към известния организатор на луксозни събития Колин Коуи.

Той е домакин на пищни екстравагантни партита за топ звезди, включително за Опра Уинфри, Ким Кардашян, Никол Кидман и много други. Неговият екип обещава на клиентите си да организира "кралска сватба с епични размери" или "изискана и изискана сватба в задния двор" по тяхно желание. Цената на услугите в този случай може да варира от $25 000 до $25 милиона. Едино от вътрешните лица потвърди, че мястото на празника ще бъде имението на Афлек в Райзбъро, щата Джорджия. Площта на имението е около 352 000 квадратни метра.

Друг източник по-рано разкри, че сватбата е планирана да продължи няколко дни и ще включва парти на живописния остров Сейнт Симонс, известен със своите плажове и курорти. Списъкът с гости включва по-малкия брат на младоженеца Кейси Афлек, неговия приятел и колега Мат Деймън, комика Джими Кимел и актрисата Дреа Де Матео, която участваше с Дженифър Лопес в Shades of Blue. Припомнете си, че в средата на юли Афлек и Лопес вече вдигнаха малка сватба в Лас Вегас. Тъй като романът на знаменитостите има дълга история, целият свят я следеше.

