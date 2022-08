Откриха потънал преди 350 г. испански галеон, превозващ огромно съкровище (СНИМКА)

Морските археолози са изумени от безценните находки, скрити дълго време под водите на Бахамите, населени с акули. Те са били пренасяни от испански галеон, натоварен с толкова съкровища, че потъването му край Бахамските острови през 1656 г. предизвиква многократни опити за откриване на останките му през следващите 350 години, пише БГНЕС.

Затова, когато неотдавна стартира поредната експедиция, малцина вярваха, че може да се намери нещо, но сред впечатляващите находки, които вече са извадени, има изящни, инкрустирани със скъпоценни камъни бижута и златни верижки, които са лежали недокоснати на морското дъно стотици години.

Корабът "Нуестра Сеньора де лас Маравиляс" (Дева Мария на чудесата), известен като „Маравиля” е потънал в западната част на Бахамите на повече от 70 км от брега, но новооткритите съкровища са намерени в огромна зона от отломки, простираща се на повече от 13 км.

Компанията „Allen Exploration”, в която участват морски археолози и водолази от Бахамите и САЩ, получи лиценз от правителството на Бахамите за научно изследване на "Маравиля" и се ангажира да покаже находките в нов музей на Бахамите.

