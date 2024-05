Учени създадоха реконструкция на лицето на неандерталска жена, живяла преди 75 000 години

Учени реконструираха неандерталска жена, погребана в пещера преди 75 000 години, предаде NOVA. Лявата ѝ ръка била поставена под нейната главата ѝ, заедно с камък, който вероятно е служил за възглавница.

Черепът е наречен „Шанидар Z”, на името на пещерата Шанидар в Иракски Кюрдистан, където е намерен през 2018 г. Типът, от който жената произхожда, е изчезнал от лицето на Земята преди около 40 000 години.

Учените сглобявали черепа, който се състои от 200 костни фрагмента, в продължение на девет месеца. Те се ръководили от контурите на лицето и формата на самия череп, за да създадат реконструкция, от която да разберат как наистина е изглеждала неандерталската жена. Изображения на получената реконструкция се появяват в новия документален филм на BBC за Netflix, наречен „Тайните на неандерталците”.

