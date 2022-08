Американка се омъжи по стара традиция в Косово (ВИДЕО)

За местните от косовското село Доне Любине сватбената церемония е изкуство. Двудневното събитие, което се провежда по вековна традиция, е фестивал на музиката и танците, на който се представя булката, облечена в традиционна бошняшка носия, пише Ройтерс.

Американката Мелиса Гереро останала очарована, когато присъствала на традиционна сватба при първото си посещение в Доне Любине, близо до град Призрен, през 2013 г., за да се запознае със семейството на любимия си от училищните години. Толкова много мечтаела самата тя да има подобна сватба.

Миналата седмица 30-годишната Мелиса осъществи тази своя мечта. Облечена от глава до пети в традиционна носия, с боядисано в бяло лице със сложни картини и точки в червено, синьо, златно и сребърно, тя се омъжи за Мелсид Реджепи, който е от босненско семейство в Косово. Той е на седем години, когато започва войната в Косово и семейството му се премества в Съединените щати.

Докато Мелиса се подготвя за сватбената церемония, звучи силна музика на барабани, докато възрастна жена рисува лицето ѝ. Този процес отнема около два часа, през които булката не може да отвори очи, да говори с никого, да яде или пие. Готвачи, които били заклали огромен бик, приготвяли храна за пиршество за стотици хора.

